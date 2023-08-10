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«Вынуждают жертвовать жизнью». Поварницын – о призывах отказаться от Олимпиады

«Вынуждают жертвовать жизнью». Поварницын – о призывах отказаться от Олимпиады
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Российский биатлонист Александр Поварницын заявил о готовности выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

«Для себя я решил, что в любом случае буду ассоциироваться со своей страной – Российской Федерацией. До этого Олимпиады уже проходили для нас без флага и гимна, поэтому надо ехать и выступать. Мы в любом случае будем представлять свою страну.

Если будут заставлять отрекаться и подписывать какие-то бумаги – это уже второй вопрос. Я хочу, чтобы вся публика, настроенная радикально, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни. Ты шёл к этому всю жизнь и не должен жертвовать этим из-за событий, которые сейчас происходят. По сути, тебя вынуждают жертвовать своей жизнью», — приводит слова Поварницына Metaratings.

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