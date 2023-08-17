Майгуров: сумму призовых планируем оставить в том же размере

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился планами относительно суммы призовых в новом сезоне на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве.

«Сумму призовых планируем оставить в том же размере. В прошлом году 67 взрослых спортсменов заехали в призы и 111 юниоров получили выплаты от СБР. В прошлом сезоне было впервые, когда спортсмены получали выплаты за внутренние соревнования. Общий размер 70 миллионов рублей. Эту историю планируем продолжить и в этом году. Да, наша сумма призовых меньше, чем международная, но большинство спортсменов в том году заработали больше призовых, нежели в международном сезоне. Думаю, СБР сегодня первый по сумме выплачиваемых призовых по соревнованиям», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.