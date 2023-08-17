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«Проблема никуда не исчезла». Виктор Майгуров — о нехватке патронов для биатлонистов

«Проблема никуда не исчезла». Виктор Майгуров — о нехватке патронов для биатлонистов
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о дефиците патронов для биатлонистов из-за недостаточной мощности российских компаний.

«Проблема осталась, никуда не исчезла. К сожалению, сегодня мощность компании не увеличилась. 300 тысяч патронов в год они выпускают. Пытаемся найти за рубежом, но стоимость высокая из-за курса», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых спортсмены из России и Беларуси могут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе.

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