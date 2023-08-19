Эдуард Латыпов во второй раз стал отцом

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов во второй раз стал отцом. Соответствующее фото появилось в соцсетях Латыпова и его супруги Дарьи.

Фото: из личного архива Эдуарда Латыпова

Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась первый ребёнок — дочь Виктория.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.

29-летний Латыпов, как и другие российские биатлонисты, полностью пропустил международный сезон-2022/2023 из-за бана. Эдуард стал обладателем титула на альтернативном турнире – Кубке Содружества.