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«Случилось лучшее лето с мужем». Алимбекова опубликовала милое фото со Смольским

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях свежее фото с мужем.

Напомним, в начале июня Динара и её муж, серебряный призёр Олимпиады-2020 Антон Смольский, сообщили, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына.

«Объездив много стран, стало понятно: по-настоящему хорошо дома. Случилось лучшее лето с мужем, родными и друзьями. Чувствуйте жизнь каждый день», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества. Алимбекова стала победительницей Кубка Содружества — 2022/2023.