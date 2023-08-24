«Случилось лучшее лето с мужем». Алимбекова опубликовала милое фото со Смольским

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях свежее фото с мужем.
Напомним, в начале июня Динара и её муж, серебряный призёр Олимпиады-2020 Антон Смольский, сообщили, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына.
«Объездив много стран, стало понятно: по-настоящему хорошо дома. Случилось лучшее лето с мужем, родными и друзьями. Чувствуйте жизнь каждый день», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества. Алимбекова стала победительницей Кубка Содружества — 2022/2023.
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