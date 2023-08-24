Эдуард Латыпов опубликовал трогательное фото с новорождённой дочкой

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в социальных сетях милое семейное фото.
На снимке запечатлены Латыпов, его жена Дарья, их старшая дочь Виктория и новорождённая Арина. Биатлонист добавил к фото эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Эдуарда Латыпова
Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родился первый ребёнок — дочь Виктория. Новорождённая Арина появилась на свет 19 августа.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.
29-летний Латыпов, как и другие российские биатлонисты, полностью пропустил международный сезон-2022/2023 из-за бана. Эдуард стал обладателем титула на альтернативном турнире – Кубке Содружества.
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