Эдуард Латыпов: предложения о смене региона мне приходили, но это было давно

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан на национальных соревнованиях, сообщил, что получал предложения о смене региона.

«Предложения о смене региона мне приходили, но это было очень давно. Последнее время таких предложений не поступало. От кого именно? Ну зачем же говорить. Но, опять же, они были когда‑то давно.

Подготовка к сезону проходит отлично, всё по плану. Готовимся к Сочи к Кубку Содружества. Сейчас просто смотрю за своим состоянием, сложно говорить о нём. Это будут первые соревнования. Буду надеяться на лучшие для себя результаты», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, Латыпов и другие российские биатлонисты пропустили прошлый международный сезон из-за отстранения, связанного с ситуацией на Украине. Латыпов завоевал Кубок Содружества сезона-2022/2023.