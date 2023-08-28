Антон Бабиков ответил, видит ли себя в политике после завершения карьеры

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему не видит себя в будущем на политическом поприще.

Бабиков проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Антон, видите себя в политике после завершения карьеры?» — спросил биатлониста один из пользователей.

«Характер не подходит», — ответил фанату Бабиков.

Напомним, Бабиков не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Антон тренируется вместе с чемпионом мира 2020 года, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 Александром Логиновым.

В сезоне-2022/2023 Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте.