Антон Бабиков ответил, видит ли себя в политике после завершения карьеры
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Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему не видит себя в будущем на политическом поприще.
Бабиков проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Антон, видите себя в политике после завершения карьеры?» — спросил биатлониста один из пользователей.
«Характер не подходит», — ответил фанату Бабиков.
Напомним, Бабиков не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Антон тренируется вместе с чемпионом мира 2020 года, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 Александром Логиновым.
В сезоне-2022/2023 Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте.
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