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«Красота от мужа». Динара Алимбекова показала подарок от Смольского

«Красота от мужа». Динара Алимбекова показала подарок от Смольского
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала фото с букетом цветов. Оказалось, это подарок её супруга, серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белоруса Антона Смольского.

«Все сегодня с цветочками. Красота от мужа», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Напомним, в начале июня Динара и Антон сообщили фанатам, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества. Алимбекова стала победительницей Кубка Содружества — 2022/2023.

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