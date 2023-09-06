«Врач — самое основное, чего не хватает». Бабиков — о проблемах на самоподготовке

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, с какой проблемой столкнулся в ходе самоподготовки к предстоящему сезону. Бабиков, а также Александр Логинов и Александр Поварницын готовятся самостоятельно по планам специалиста Дмитрия Шукаловича.
«Врач – это самое основное, чего не хватает. Планов по приглашению специалиста, конечно, нет. Мы не можем себе это позволить. Как я уже говорил, слабые или средние нам не нужны, в нашем случае необходимы профессионалы. Но мы не можем позволить себе даже специалиста среднего уровня. Скорее, мы будем справляться так, как есть сейчас, чем пытаться кого‑то привезти с собой – это нереально», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».
Напомним, по итогам прошлого сезона Бабиков занял первое место в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону.
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