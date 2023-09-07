Ростовцев: подготовка биатлонистов к новому сезону прошла равномернее, чем в прошлом году

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев рассказал о подготовке спортсменов сборной России к сезону-2023/2024.
«Все тренировочные мероприятия, которые были запланированы в межсезонье, мы реализовали. Подготовка к сезону-2023/2024 прошла более равномерно, чем в прошлом году. Травм и болезней, тьфу-тьфу, не было. Надеюсь, так и закончим подготовительный период. Готовимся к зиме, к нашему главному старту сезона – Спартакиаде сильнейших спортсменов», — передаёт слова Ростовцева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Сроки возвращения спортсменов из России на международные старты пока неизвестны.
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