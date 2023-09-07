Ростовцев: к ОИ-2026 важно найти спортсменов, которые быстро бегают и стреляют на высоте

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев высказался о новых спортсменах в сборной России, а также рассказал о подготовке к Олимпийским играм 2026 года.
«В этом году согласно решению тренерского совета, у нас шесть юниоров включены в состав. Обратите внимание на Дениса Иродова, Олега Домичека. Это наши лучшие юниоры в прошлом сезоне. Планы на них оптимистичные. По мнению тренеров подготовку они прошли хорошо. Из девушек Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина готовятся. Плюс Кира Дюжева и Юлия Шиллер. Они тоже лучшие. Все отмечают большой потенциал Киры Дюжевой. Не смотря на пропуск прошлого сезона, тренерский штаб посчитал, что она имеет потенциал.
Всё-таки мы пристреливаемся и ведём подготовку к Олимпиаде 2026 года, это будет среднегорье. Очень важно найти спортсменов, которые быстро бегают и метко стреляют на высоте. Считаем, что Кира Дюжева к таким атлетам может быть причислена. Резерв есть», — передаёт слова Ростовцева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
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