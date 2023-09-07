В сборной Беларуси объяснили отсутствие большей части женской команды на Кубке Содружества

Главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков рассказал, почему на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи представлены лишь две белорусские биатлонистки.

«Форс-мажор не позволил нам выставить больше биатлонисток. Ирина Лещенко и Анна Сола вместе со второй половиной команды остались в Армении, готовятся на высоте. А вторая половина команды слишком молода для выступлений в Сочи. Пока нет конкурентоспособной дружины», — передаёт слова Рыженкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 проходит в Сочи с 7 по 10 сентября.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.