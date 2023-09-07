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Ирина Казакевич стала победительницей спринта на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества

Ирина Казакевич стала победительницей спринта на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринт на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Сочи.

Спортсменка допустила один промах на стрельбе лёжа и дважды промахнулась на стойке. Казакевич преодолела дистанцию за 22.26,1. Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, не допустившая промахов и отставшая от лидера на 4,8 секунды. Третье место заняла российская биатлонистка Наталия Шевченко, на счету которой один промах.

Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.
Этап 1, Сочи. Спринт, женщины

1. Ирина Казакевич (Россия) — 22.26,1 (3 промаха).
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание +4,8 секунды (0).
3. Наталия Шевченко (Россия) +30,5 (1).

Ранее в мужском спринте на Кубке Содружества победу одержал белорус Антон Смольский.

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