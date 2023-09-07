Ирина Казакевич стала победительницей спринта на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринт на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Сочи.
Спортсменка допустила один промах на стрельбе лёжа и дважды промахнулась на стойке. Казакевич преодолела дистанцию за 22.26,1. Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, не допустившая промахов и отставшая от лидера на 4,8 секунды. Третье место заняла российская биатлонистка Наталия Шевченко, на счету которой один промах.
Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.
Этап 1, Сочи. Спринт, женщины
1. Ирина Казакевич (Россия) — 22.26,1 (3 промаха).
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание +4,8 секунды (0).
3. Наталия Шевченко (Россия) +30,5 (1).
Ранее в мужском спринте на Кубке Содружества победу одержал белорус Антон Смольский.
- 7 сентября 2023
-
15:32
-
15:21
-
15:15
-
14:50
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:20
-
14:09
-
14:03
-
13:32
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
00:56
- 6 сентября 2023
-
22:20
-
21:12
-
19:32
-
19:24
-
18:13
-
15:28
-
14:38
-
14:32
-
12:06
-
09:31
- 5 сентября 2023
-
21:25
-
18:21
-
15:42
- 4 сентября 2023
-
20:12
-
19:23
-
18:54
- 3 сентября 2023
-
22:16
-
22:02
-
19:41