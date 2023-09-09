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Смольский — о победе в пасьюте: на последнем круге не пришлось выходить из зоны комфорта

Смольский — о победе в пасьюте: на последнем круге не пришлось выходить из зоны комфорта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи и поделился ожиданиями от масс-старта.

«Бежалось сегодня хорошо. Гандикап позволял не выкручиваться с первых кругов. Мне не пришлось на последнем круге выходить из зоны комфорта. Буду делать всё возможное для того, чтобы выиграть три старта из трёх. Единственная, кому это удавалось здесь — Дарья Домрачева. Надеюсь, и у меня получится.

Очень сложная, коварная дистанция. В масс-старте хочется максимально грамотно разложить силы, чтобы хватило до финиша», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.
Этап 1, Сочи. Гонка преследования, мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) – 33.30,0 (4 промаха).
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 32,8 секунды (3).
3. Антон Бабиков (Россия) +54.5 (3).

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