Виктория Сливко выиграла пасьют на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи
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Российская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в гонке преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи.
Спортсменка не допустила промахов на четырёх огневых рубежах и преодолела дистанцию в 10 км за 30.47,2. Второе место заняла россиянка Анастасия Гореева, допустившая три промаха и отставшая от лидера на 18,3 секунды. Третьей в этой гонке стала российская биатлонистка Ирина Казакевич, на счету которой пять промахов.
Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.
Этап 1, Сочи. Гонка преследования, женщины
1. Виктория Сливко (Россия) — 30.47,2 (0 промахов).
2. Анастасия Гореева (Россия) — отставание 18,3 секунды (3).
3. Ирина Казакевич (Россия) +36,0 (5).
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