Виктория Сливко выиграла пасьют на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в гонке преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи.

Спортсменка не допустила промахов на четырёх огневых рубежах и преодолела дистанцию в 10 км за 30.47,2. Второе место заняла россиянка Анастасия Гореева, допустившая три промаха и отставшая от лидера на 18,3 секунды. Третьей в этой гонке стала российская биатлонистка Ирина Казакевич, на счету которой пять промахов.

Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.

Этап 1, Сочи. Гонка преследования, женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 30.47,2 (0 промахов).

2. Анастасия Гореева (Россия) — отставание 18,3 секунды (3).

3. Ирина Казакевич (Россия) +36,0 (5).