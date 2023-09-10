«Блин, обидно». Латыпов прокомментировал 2-е место в масс-старте на Кубке Содружества

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал второй результат в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества – 2023/2024.
«Борьба очень классная. Сегодня вёл гонку, получал удовольствие, было комфортно. Старался вести себя как на Кубке мира – ни за кем не сидеть, а работать в своём темпе, навязывать свою игру. На последнем рубеже габарит не прошёл. Блин, обидно.
Если бы расстояние до Антона (Смольского) было чуть поближе, у меня был бы шанс поднапрячь его на последнем круге. Гонка получилась классная, я получил удовольствие, хоть и не получилось победить. Свои задачи я сегодня выполнил: в плане стрельбы – стрельба была более-менее уверенной. Быстро, но не совсем пока точно. Но я нащупываю этот момент, чувство», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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