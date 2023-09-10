Смольский: готов выступать на зимних Кубке и чемпионате России. Больше нечего бегать
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Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о планах после первого этапа Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи. Спортсмен одержал победу во всех гонках на этом этапе соревнований.
«Дальше нас ждёт ударная тренировочная неделя, чемпионат Беларуси и мини-отпуск. Я готов выступать на зимних Кубке и чемпионате России. Больше нечего бегать, поэтому так. Но на роллерный чемпионат России в Тюмени не поеду, свои старты в приоритете», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап. Масс-старт, 12,5 км. Мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь) – 31.43,9 секунды (2 промаха).
2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 5,4 секунды (3).
3. Илья Авсеенко (Беларусь) + 22,1 (3).
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