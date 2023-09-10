Смольский: ни с кем из иностранцев мы с женой Динарой не поддерживаем связь

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о состоянии беременной супруги Динары Алимбековой-Смольской, а также сообщил, что они с женой не поддерживают связь с иностранными биатлонистами.

«У Динары 38-я неделя. Мне спокойнее, когда она дома, а не на стадионе. Обычно Динара присутствует на моих гонках, где-то подсказывает на трассе, слышу её голос.

Ни с кем из иностранцев мы с Динарой не поддерживаем связь. Уже столько времени прошло, и вряд ли найдутся общие темы для разговора. В соцсетях слежу за основой и резервом сборной Норвегии, основой Франции и Германии. За литовцем Витаутасом Стролей. В основном это топ-20 Кубка мира», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.