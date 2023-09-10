Экс-лыжница Грухвина: обогнала девчонок, столько лет занимающихся биатлоном. Всё классно!

Анна Грухвина, перешедшая в биатлон из лыжных гонок, оценила своё дебютное выступление на официальном старте. Грухвина приняла участие в первом этапе Кубка Содружества, в прошедшем масс-старте Анна стала 25-й.
«Я не ставила перед собой задачу показать определённый результат в масс-старте. Поэтому гонкой довольна. Задача была пройти ровно, посмотреть, как работается в толпе в биатлоне и постараться отработать стрельбу. Я концентрировалась на стрельбе, но сегодня была непростая ветровая обстановка. Всё равно поддувает ветерочек. И без опыта для меня это очень трудно. Соревнования идут, я набираюсь опыта.
Прекрасно понимаю, что не бывает чудес. Надо и работать, тренироваться, всё придёт. Этап оценю на четыре из пяти, как первые соревнования. Первый опыт волнения перед стартами. Я даже обогнала девчонок, которые столько лет занимаются биатлоном. Всё классно!
Дальше чемпионат России в Тюмени. Может быть, спустимся с гор и даже получше будет», — сказала Грухвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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