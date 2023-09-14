Биатлонистка Елена Кручинкина объяснила, почему вернулась из Беларуси в российскую команду

Биатлонистка Елена Кручинкина объяснила, почему ушла из сборной Беларуси и вернулась в российскую команду.

«В прошлом сезоне мне было тяжело бегать. Я думала, что хочу уже закончить. Каждый месяц по два раза с температурой болела. Со слезами на глазах выходила на тренировку, просто каталась, останавливалась и дальше ехала. Когда весной приехали на чемпионат России, смотрела на всю эту атмосферу и понимала, что да, пусть мне сейчас тяжело, пусть я не в форме, но не готова с этим прощаться. Когда мне сказали, что я не в составе, осознала, что не готова оставлять все и уходить просто так. Захотела попробовать. А вдруг получится? Если не получится, то не получится. Тем и интереснее жизнь, что все меняется. Так же как я раньше стреляла слева, а теперь справа. Это интересно. Конечно, не хочется подводить Тюменскую область и всех тренеров. Однако я делаю все, что могу, все, что от меня зависит. Постараюсь реализоваться и оправдать надежды. Пусть сейчас не получается. Но зима еще не близко. Успею еще набрать форму. Надеюсь, что покажу себя.

Почему не взяли в сборную Беларуси? Ой, там, оказывается, было очень много вопросов. Я сама не поняла за что. То ли из-за того, что у меня травма, то ли из-за того, что я старая, то ли из-за того, что не отобралась в состав, не выполнив критерии. Хотя я не была худшей. Знаю, откуда ноги растут. Но не буду говорить. Если захотят — уберут. Думаю, что не в этом был вопрос.

Я не поняла, почему со мной так. Это началось еще после Олимпиады, хотя я не была слабой. У меня были медали с этапов Кубка мира, неплохие личные заезды. У меня есть обида. Потому что, несмотря на травмы и болезни, я все равно выступала, через слезы бегала старты, хотя могла это все пропускать и ничего не бегать. Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида», — приводит слова Кручинкиной «Спорт-экспресс».