Глава департамента спорта Тюменской области: возник форс-мажор при реконструкции стадиона

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин на пресс-конференции перед стартом летнего чемпионата России по биатлону прокомментировал то, что турнир пройдёт без болельщиков. Ранее проведение соревнований с болельщиками анонсировал директор «Жемчужины Сибири» Анатолий Емельянов.

«Анатолий Сергеевич не давал интервью о том, что болельщики на трибунах во время чемпионата России будут. Эта информация вообще непонятно откуда была взята.

На самом деле, мы надеялись, что строительные работы завершатся до начала турнира. Но по ходу работ вскрывались неожиданные сложности, которые требовали дополнительного времени, финансов и приобретения необходимого оборудования для их исправления. Этот процесс занял дополнительное время. Мы поняли, что проведение соревнований с болельщиками невозможно. Как и их перенос в другой регион, ведь это дополнительные расходы, и это не делается за пару месяцев. Возник форс-мажор. Чемпионат России – главный старт летнего сезона. Но мы не можем рисковать и нарушать требования безопасности. Поэтому мы вынуждены были объявить о проведении турнира без болельщиков.

Вся спортивная инфраструктура на «Жемчужине Сибири» полностью готова. Это единственный старт, который будет проведён на нашем комплексе без зрителей. Мы не хотим создавать им дискомфорт, поскольку привыкли проводить соревнования на высоком уровне, формировать интересную программу для болельщиков, создавать места для их питания и прогулок. Но из-за подготовки объекта к зимнему сезону это просто невозможно.

Пустим ли мы болельщиков на трассу в зимнем сезоне? Думаю, по отдельному согласованию с Федерацией лыжных гонок России и Союзом биатлонистов России этот вопрос можно рассмотреть. Точнее я сейчас сказать не могу, но «нет» присутствию болельщиков на трассе мы не говорим», — передаёт слова Хромина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.