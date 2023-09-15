Поварницын: Логинов — тёмная лошадка в новом сезоне. Уверен, он себя покажет

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о выступлениях биатлонистов своей группы на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Напомним, вместе с Поварницыным к сезону готовятся Антон Бабиков и Александр Логинов.

«Честно говоря, мы не ожидали таких высоких результатов, поскольку заходили под очень большой нагрузкой к этому старту. Из-за этого и были своеобразные качели. У меня, например, спринт на очень высоком уровне, а дальше с каждой гонкой похуже. Это связано с тем, что выполнили огромный объём работы. Заехали 23 августа на «Лауру» и до начала соревнований тренировались.

Наша цель – качественная подготовка к зимнему сезону. Если в том году мы где-то жертвовали подготовкой, то сейчас решили ей не жертвовать и идти до конца. Конечно, Антону Бабикову было чуть полегче, он спустился вниз, что дало ему возможность для восстановления и выступления в гонках на высоком уровне. В целом я оцениваю нашу подготовку положительно. Особенно хотел бы отметить Александра Логинова, который в спринте занял пятое место. Это очень достойно, и я уверен, что он-то себя ещё покажет. Про нас с Антоном всё более-менее понятно, а Саша – тёмная лошадка. Будет интересно наблюдать, как он будет дальше прогрессировать. Хотел бы поблагодарить Департамент спорта Тюменской области за то, что они финансируют нашу группу (Союз трёх биатлонистов). Одни мы бы такую подготовку не потянули», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.