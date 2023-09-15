«Ради чего ты занимаешься биатлоном, если не бегать?» Поварницын — о масс-старте в Сочи

Российский биатлонист Александр Поварницын поддержал Антона Бабикова, ранее выразившего недоумение по поводу пропуска россиянами первого этапа Кубка Содружества, проходившего в Сочи. На масс-старт вышли только 28 спортсменов России и Беларуси, а в топ-10 по итогам гонки вошли шесть белорусских биатлонистов.

«Поддерживаю Антона! Я считаю, что нужно бежать все гонки, если ты профессионально занимаешься биатлоном. Да, бывают причины по здоровью, как у меня вот прямо сейчас – рвусь в гонку, но меня останавливают. Зачем из-за одной гонки жертвовать сезоном?

Если нет проблем со здоровьем, если нет проблем с тренировками, то тогда резонный вопрос – ради чего ты занимаешься биатлоном, если не бегать? Так что я полностью на стороне Антона», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.