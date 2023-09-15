«Ради чего ты занимаешься биатлоном, если не бегать?» Поварницын — о масс-старте в Сочи

Российский биатлонист Александр Поварницын поддержал Антона Бабикова, ранее выразившего недоумение по поводу пропуска россиянами первого этапа Кубка Содружества, проходившего в Сочи. На масс-старт вышли только 28 спортсменов России и Беларуси, а в топ-10 по итогам гонки вошли шесть белорусских биатлонистов.
«Поддерживаю Антона! Я считаю, что нужно бежать все гонки, если ты профессионально занимаешься биатлоном. Да, бывают причины по здоровью, как у меня вот прямо сейчас – рвусь в гонку, но меня останавливают. Зачем из-за одной гонки жертвовать сезоном?
Если нет проблем со здоровьем, если нет проблем с тренировками, то тогда резонный вопрос – ради чего ты занимаешься биатлоном, если не бегать? Так что я полностью на стороне Антона», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 15 сентября 2023
-
16:58
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:19
-
16:12
-
15:58
-
15:46
-
15:43
-
15:09
-
14:39
-
13:22
-
12:30
- 14 сентября 2023
-
20:13
-
11:16
-
00:52
-
00:15
- 13 сентября 2023
-
13:01
-
12:52
-
12:37
- 12 сентября 2023
-
16:19
-
00:16
- 10 сентября 2023
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
13:34
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:50