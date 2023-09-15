Сливко: однозначно фавориты женской эстафеты — это Свердловская область и Ханты-Мансийск
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Чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от женской эстафеты на летнем чемпионате России по биатлону — 2023 в Тюмени. Эстафетная гонка на турнире пройдёт 17 сентября.
«Однозначно фавориты Свердловская область и Ханты-Мансийск. У них составы – по четыре человека из сборной России. Конечно, не перестану верить и в свою Тюменскую команду. В этом году она у нас укрепилась – и Ульяна Нигматуллина, и Елена Кручинкина, и Ксения Шнейдер очень достойно выступает, ну и я постараюсь не подвести, выполнить всё на высшем уровне и сделать максимум», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, летний чемпионат России по биатлону — 2023 начнётся завтра, 16 сентября.
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