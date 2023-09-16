«Меня некому было вести». Латыпов высказался о проигрыше Пащенко в спринте на ЧР

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание серебра в спринте на летнем чемпионате России – 2023, который проходит в Тюмени. Латыпов, допустивший один промах, уступил чемпиону гонки, отстрелявшемуся чисто Петру Пащенко, 2,3 секунды.
«Результат нормальный, работаем дальше. Есть хорошие моменты, есть — не очень. В стрельбе лёжа немножко недоработал, немножко поспешил с выстрелом, а остальная часть гонки мне понравилась. Сегодня была хорошая конкуренция, Пётр (Пащенко) — молодец, отстрелял чисто, достаточно сильно шёл по дистанции, поэтому, чтобы обогнать его, нельзя было ошибаться.
Вторая стрельба получилась очень хорошей. Я старался. Двигаюсь в том направлении, чтобы исправить свои ошибки, которые откатывают назад. Надо же идеально проходить гонку не только на трассе, но и на рубеже, думать о мелочах, дорожить каждой секундой. В тех же гонках преследования эти секунды могут сказаться.
Я старался обогнать Петра на последнем круге, но не получилось. Понятно, что мог где-то посильнее отработать, но на второй части круга, где происходит основная работа, особенно некому было меня вести. Я вроде бы понимал, что отыгрываю, но это получалось не так быстро, потому что состояние было не совсем хорошее и последний круг я терпел. В последний подъём я проигрывал три секунды, включился, насколько мог, но понимаю, что не до конца его отработал», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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