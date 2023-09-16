Пётр Пащенко объяснил, почему не стал тренироваться в сборной России

Российский биатлонист Пётр Пащенко рассказал, почему решил не готовиться к сезону в составе сборной России.

«Не жалею, что по итогам прошлого сезона не пошёл в основной состав сборной России, а остался с регионом. Объясню почему. Я неоднократно работал в сборной команде, у меня хорошие отношения со всеми тренерами, но сейчас часть моей мотивации состоит в том, что я могу со своим личным тренером строить и корректировать подготовку. Когда ты работаешь в команде, то должен выполнять ту работу, которую тебе предлагают. Ты не можешь диктовать свои условия. По крайней мере, я не того уровня спортсмен, чтобы диктовать свои условия в сборной. Так что вариант с моей подготовкой в региональной команде для всех получился хорошим, потому что вместо меня могут взять перспективных ребят», — сказал Пащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.