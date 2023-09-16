Пётр Пащенко объяснил, почему не стал тренироваться в сборной России

Российский биатлонист Пётр Пащенко рассказал, почему решил не готовиться к сезону в составе сборной России.
«Не жалею, что по итогам прошлого сезона не пошёл в основной состав сборной России, а остался с регионом. Объясню почему. Я неоднократно работал в сборной команде, у меня хорошие отношения со всеми тренерами, но сейчас часть моей мотивации состоит в том, что я могу со своим личным тренером строить и корректировать подготовку. Когда ты работаешь в команде, то должен выполнять ту работу, которую тебе предлагают. Ты не можешь диктовать свои условия. По крайней мере, я не того уровня спортсмен, чтобы диктовать свои условия в сборной. Так что вариант с моей подготовкой в региональной команде для всех получился хорошим, потому что вместо меня могут взять перспективных ребят», — сказал Пащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 16 сентября 2023
-
11:05
-
10:55
-
10:50
-
10:46
-
10:34
-
10:21
-
09:57
-
09:06
- 15 сентября 2023
-
16:58
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:19
-
16:12
-
15:58
-
15:46
-
15:43
-
15:09
-
14:39
-
13:22
-
12:30
- 14 сентября 2023
-
20:13
-
11:16
-
00:52
-
00:15
- 13 сентября 2023
-
13:01
-
12:52
-
12:37
- 12 сентября 2023
-
16:19
-
00:16
- 10 сентября 2023
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:07
-
15:05