«Постараемся что-то изменить». Тренер сборной России — о промахах Эдуарда Латыпова

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов оценил выступление одного из лидеров команды Эдуарда Латыпова в спринте на летнем чемпионате России – 2023, который проходит в Тюмени. Латыпов, допустивший один промах, уступил чемпиону гонки, отстрелявшемуся чисто Петру Пащенко, 2,3 секунды.
«Все мы знаем, что у Эдуарда в семье случились позитивные изменения — у него родился ещё один ребёнок. К нашему сожалению, ему пришлось провести долгое время дома, чтобы помочь супруге, поэтому он отсутствовал на развивающем сборе в Тюмени. Безусловно, он выполнял самостоятельно всю предписанную ему работу, но из-за отсутствия стрельбища в его городе возникли, скажем так, недоработки. Мы с ним первый раз вышли на стрельбище в Сочи, и времени было слишком мало, чтобы снова собрать его качественную стрельбу лёжа. С другой стороны, ну да, всего один промах, габарит не закрылся. Зато хорошо ногами бежит, хоть и сетует на плохое самочувствие. Да и стойку провёл ритмично, мне всё понравилось.
Конечно, есть позитивные сдвиги в плане стрельбы на соревнованиях, но, как видите, тут немножко недоработал, там немножко. Но летний чемпионат — это некое подведение итогов летней подготовки. Мы, конечно, готовились, хотели, чтобы наши ребята выступили здесь хорошо. Но что наработали, то и наработали. Впрочем, скоро мы уезжаем на снег, у нас ещё будет период базовых работ, во время которого мы постараемся что-то изменить», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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