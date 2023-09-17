Логинов: не ставлю перед собой долгосрочные задачи, состояние далеко не оптимальное

31-летний российский биатлонист Александр Логинов оценил свою готовность на старте сезона-2023/2024.

«Из-за проблем со здоровьем пришлось пропустить большую часть прошлого сезона, порядка 5,5-6 месяцев я не тренировался вообще. Начиная тренироваться в этом году, никаких задач и целей не ставил перед собой. Старался просто прийти хотя бы в хорошее тренировочное русло. Это для меня самое основное.

В сезон вхожу, пропуская какие-то старты, потому что сейчас на высоком уровне я естественно не смогу провести много гонок. Поэтому сейчас парочку гонок, которые пробежал, это было запланировано, ну и сейчас буду надеяться, что прояснится всё с дальнейшими планами и можно будет целенаправленно готовиться.

Я думаю, любой профессиональный спортсмен наверно должен ответить на вопрос «вижу ли я себя на олимпиаде» — да, должен видеть себя на олимпиаде. Сейчас как любой другой спортсмен я выполняю свою работу и делаю то, что я должен делать.

По расстановке на последнем этапе бежит самый молодой, но почему так, лучше спросить у тренера. Я думаю, что Вячеслава уже нельзя считать молодым, потому что мужику уже 26-27 лет. Я думаю, что это его уровень.

Математически я сейчас не могу сейчас назвать своё состояние в процентах. Но в любом случае это далеко не оптимально.

Я сейчас не ставлю перед собой долгосрочные какие-то задачи, я сейчас живу немного более короткими сроками, поэтому живу от этапа до этапа.

Как мне в роли играющего тренера? Это наверно громко сказано. Я просто всему способами, конечно, хочу помочь ребятам из «Союза трёх биатлонистов», чтобы они были на очень высоком уровне. Потому что я уверен, что они ещё не сказали своего последнего слова, поэтому всё, что от меня зависит, я естественно сделаю. Но они сами самостоятельные и взрослые мужчины, поэтому я думаю, что мой вклад — только песчинка в этом пляже.

Зрители — это однозначно очень важный элемент не только нашего, а вообще в принципе спорта, поэтому я очень рад, что сегодня болельщики смогли даже в этой сложной ситуации прийти и поддержать нас. Дай бог в скором времени их будет всё больше, больше, больше», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.