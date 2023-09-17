Антон Бабиков — о летнем ЧР: это не просто какая-то развлекуха, где можно поесть бесплатно

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в победной для сборной Башкортостана эстафете на летнем чемпионате России – 2023.

«Илья Бурлаков хорошо сегодня выступил, можно сказать замечательно вообще. Регион не стоит на месте, пытается взрастить смену. Вот сейчас бежит Бабчин Александр, ему 37 лет на носу. Очевидно, что это говорит о том, что не так всё легко со сменой поколений. Но стараются тренеры, старается молодёжь, и мы стараемся их мотивировать, чтобы они тянулись за нами. Я верю, что будут нас поджимать.

Такую расстановку, когда два лидера на 2-м и на 4-м этапах, мы уже отрабатывали зимой. Чтобы если где-то кто-то что-то провалил мы смогли подвытянуть и не было такого большого отставания. Понятно, что мы тоже можем ошибаться, но мне кажется, хорошая расстановка, работает.

У меня сейчас не самое лучшее состояние, но это нормально абсолютно. Многие говорят, что готовятся к зиме, мы тоже готовимся к зиме. И то, что здесь неидеальное самочувствие — это и есть то, что мы не готовимся к этим стартам конкретно. Но даже при таком самочувствии ты всё равно должен показывать результат — вчерашняя моя медаль, сегодня нормальное выступление. То есть это нормально для такого рабочего состояния. Никто не говорит, что здесь нужно феерить, но в то же время, если бы я проигрывал 5 минут, я бы задавался вопросом, правильно ли идёт моя подготовка или нет.

Конечно, нужно выжимать из себя. Мы же не в парк пришли побегать, это чемпионат России, его показывают по телевизору. Здесь есть зачёт для регионов, регионы платят деньги, чтобы мы сюда приехали, проживание, питание. То есть это всё не просто какая-то развлекуха, это наша работа. Поэтому относиться к этому, как «ой, я просто сюда приехал, чтобы посмотреть на что-то и поесть бесплатно» — такого не должно быть отношения. Конечно, мы в любом случае ответственно относимся к этим стартам и стараемся здесь показывать себя не только ради себя, но и ради регионов, за которые мы выступаем, за команду, за каждого спортсмена», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.