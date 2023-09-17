Малеев прокомментировал выступление на четвёртом этапе эстафеты на ЧР по летнему биатлону

Биатлонист Вячеслав Малеев, бежавший четвёртый этап эстафеты 4x7.5 км за Тюменскую область-1 на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, поделился впечатлениями от гонки и рассказал об особенностях катания на роллерах. Вместе с ним в команде, которая финишировала на втором месте, в гонке принимали участие Евгений Гараничев, Александр Поварницын и Александр Логинов.

«Эстафета — это всегда командная работа. Должен сработать каждый, чтобы показать высокий результат. Мы настраивались на борьбу, всё-таки в родных стенах, поэтому старались каждый. И действительно получилось. Всего четыре допа (четыре дополнительных патрона. — Прим. «Чемпионата») на четыре этапа — думаю, хороший результат.

Роллеры короче и полегче, они катятся быстрее. На лыжах потяжелее бегать, надо больше толкать, скольжение не такое высокое. Но больший акцент идёт на зиму, но так как летом стало много значимых соревнований, здесь нужно показывать результаты.

Самая запоминающаяся история, связанная с роллерами? Я думаю, каждый спортсмен, каждый биатлонист, лыжник падал летом. Поэтому это всегда неприятно и запоминающееся. Нужно стараться избегать таких ситуаций.

Хотел бы сказать большое спасибо моей команде, привезли хороший отрыв, показали хорошие результаты. И я уже старался додержать, но не получилось, конечно, бороться с лидерами России, я бы даже сказал с лидерами мирового биатлона. Ещё пока тяжело, но к этому стремимся.

Не давило ли, что я на четвёртом этапе? Наш тренер решил такую тактику использовать, чтобы всегда были в группе лидеров наша команда и даже попытаться сделать отрыв, как это получилось сегодня. И там уже на четвёртом этапе страшиться держать, либо увеличивать, как получится. Поставили меня. Конечно, немножко был удивлён, потому что вчера гонка не сильно задалась. Но я не волновался в принципе, был готов психологически к этому», — передаёт слова Малеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.