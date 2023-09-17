Гербулова: из-за болезни начала тренироваться только 2-3 сентября, буду готовиться к зиме

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о своём уровне готовности на старте сезона и оценила выступление на первом этапе эстафеты 4x6 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, где она вместе с Юлией Лапиной, Вероникой Долговой и Екатериной Кулаковой представляет Красноярский край.

«Гонки в Сочи включала в начале старта и выключала ровно в конце. Смотрела, как девочки бегут, конечно же, болела за свою команду, и за всех остальных тоже переживала, потому что Сочи — это очень тяжёлое место, очень тяжёлая трасса, погода. Поэтому девочки — герои, что там бегали.

Учитывая то, что я вообще пропустила две недели тренировок — я лежала, начала тренироваться только 2-3 сентября… В принципе вчера заехала шестой. Думала, мне будет намного тяжелее. Конечно, хочется бороться только за первое место, но пока только так, готовлюсь к зиме. Надеюсь, зимой всё будет хорошо.

Как сегодня оцениваю гонку? Из-за того, что я болела, мне нужно немножко больше восстанавливаться. Я вообще не делала силовую нагрузку, то есть тренировала больше соревновательную скорость, а силовую вообще пропустила. Два дня подряд для меня на данный момент бежать не то что тяжело, но я не могу показывать тот результат, на который действительно могу быть готова. Поэтому пока так: вчера шестая, сегодня передала в принципе в тройке. Думаю, что не так уж и плохо, учитывая, что некоторые девочки всё равно спустились с гор, у них есть немножко прибавка.

Побегу ли индивидуалку? К сожалению, по состоянию своего здоровья мне на данный момент нельзя бегать такие длинные дистанции, поэтому буду тренироваться и готовиться к этой длинной дистанции зимой», — передаёт слова Гербуловой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.