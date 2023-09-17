Ульяна Нигматуллина — о летнем ЧР: ощущение, что я попала на какой-то праздник

Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала своё выступление в эстафете на летнем чемпионате России – 2023.

«На соревнованиях вообще никогда не бывает легко, поэтому это просто разные впечатления от тяжести. Но сегодня была более скоростная гонка, потому что она контактная.

Ощущение, что я попала на какой-то праздник и каждое соревнование, даже если результат не самый лучший, то впечатления оставляет только хорошие, положительные. Раньше такого не было. Раньше очень расстраивалась от неудачных выступлений, а сейчас нет. Возможно потому, что я даю себе поблажку, что я тренируюсь ещё только 4 месяца и поэтому, наверно, у меня есть какой-то запас уверенности, что всё наладится с течением зимнего сезона.

Впечатления от сегодняшней гонки? Что мы выступаем с командой лидеров. Обычно у меня не было полной команды и поэтому сейчас приятно бороться на лидирующих позициях.

Сегодня как раз таки раскладка зависела от соперниц, с которыми я иду параллельно по трассе. Поэтому лично моя раскладка здесь в меньшей степени играет роль. На стрельбе я была не так уверена, как при своём темпе. Конечно, когда подходишь своим темпом, то на стрельбе немножко другое получается. В моих кондициях это был достаточно высокий темп», — передаёт слова Нигматуллиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.