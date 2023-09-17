Свердловские биатлонистки стали чемпионками России в эстафете с тремя штрафными кругами

В Тюмени проходит вторая часть летнего чемпионата России по биатлону — 2023. Сегодня, 17 сентября, в его рамках состоялась женская эстафета. Победу в ней несмотря на три штрафных круга одержала сборная Свердловской области.
Отметим, что все три круга команде принесла серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич.
Летний биатлон. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Эстафета, женщины
1. Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева) – 1:10:29.3 (3 штрафных круга + 10 дополнительных патронов).
2. ХМАО-Югра 1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Елизавета Каплина) – отставание 14.1 секунды (1 штрафной круг + 16 дополнительных патронов).
3. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина, Виктория Сливко) + 24.8.
- 17 сентября 2023
-
13:42
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:21
-
10:15
- 16 сентября 2023
-
13:48
-
13:37
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
12:52
-
12:42
-
11:05
-
10:55
-
10:50
-
10:46
-
10:34
-
10:21
-
09:57
-
09:06
- 15 сентября 2023
-
16:58
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:19
-
16:12
-
15:58
-
15:46
-
15:43
-
15:09
-
14:39