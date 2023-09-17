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Свердловские биатлонистки стали чемпионками России в эстафете с тремя штрафными кругами

В Тюмени проходит вторая часть летнего чемпионата России по биатлону — 2023. Сегодня, 17 сентября, в его рамках состоялась женская эстафета. Победу в ней несмотря на три штрафных круга одержала сборная Свердловской области.

Отметим, что все три круга команде принесла серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич.

Летний биатлон. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Эстафета, женщины

1. Свердловская область (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева) – 1:10:29.3 (3 штрафных круга + 10 дополнительных патронов).

2. ХМАО-Югра 1 (Кристина Резцова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Елизавета Каплина) – отставание 14.1 секунды (1 штрафной круг + 16 дополнительных патронов).

3. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Елена Кручинкина, Виктория Сливко) + 24.8.