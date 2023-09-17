Ирина Казакевич ответила, считает ли себя лидером российского биатлона

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич высказалась о своём статусе на внутрироссийских соревнованиях.
«Я не ощущаю себя лидером российского биатлона, потому что чтобы быть лидером, надо показывать более стабильный результат и в стрельбе, и ходом. У меня получается по отдельности. Сложно сейчас назвать себя лидером, всё покажет зима — насколько я буду стабильно выступать, насколько я буду справляться со своими эмоциями и именно с работой на рубеже.
Сейчас в зиму вхожу с более радужными целями, чем в прошлом году, то есть больше желания, больше мотивации именно выступлений на российских стартах, потому что немножко уже в голове произошло перестроение того, что ближайшее будущее – это российские первенства, поэтому уже с таким более боевым настроем», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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