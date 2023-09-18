Майгуров рассказал, кто оценивает деятельность Союза биатлонистов России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как оценивается деятельность организации.

«Нас оценивают, в первую очередь, наши региональные федерации. Они, в том числе, оценивают те обещания, которые давались мной на выборах. У нас есть программа «Биатлон-2026», в рамках которой мы ежемесячно стараемся проводить онлайн-конференции с нашими организациями, докладываем что мы сделали, что мы планируем сделать. Как минимум раз в год мы все собираемся очно на внеплановую конференцию. Согласно старому уставу, у нас была конференция раз в четыре года, сейчас раз в два года конференции с докладами по работе, но мы решили собираться ещё чаще по умолчанию, чтобы быть ближе к регионам. Естественно, нашу работу оценивает Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Несмотря на то, что мы общественная организация, так или иначе мы предоставляем отчёты, участвуем в совещаниях наших государственных органов, так как мы идём рука об руку», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».