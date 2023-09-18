Майгуров: Губерниев вправе высказывать мнение, моя позиция — не спорить ни с кем

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как в организации реагируют на критику и как он относится к журналисту и комментатору Дмитрию Губерниеву.
«Мы анализируем любую информацию, которую получаем. Если это критика имеет под собой основания, мы делаем выводы, пытаемся что-то изменить, добавить. Но иногда критика основана на эмоциях. С одной стороны, мы не можем на них не обращать внимание. С другой, у нас есть несколько коллегиальных органов, и при необходимости мы выносим решения на обсуждение. Эти органы и принимают решение.
Не хотел бы говорить, какая критика была конструктивной, а какая нет. Основная позиция — не ввязываться в дискуссию, в перепалку, так как наши силы не равны (улыбается). У Губерниева есть рупор в виде телевидения с аудиторией в ни один десяток миллионов человек. А одна наша фраза, которую напечатают где-то, не сравнится с этим.
У меня в принципе жизненная позиция — не спорить ни с кем. Дмитрий занимается своей работой. Он вправе высказывать своё мнение, что в общем-то регулярно и делает. Когда он прав, а когда нет — вывод для себя делают болельщики. Я и моя команда делаем свою работу так, как считаем нужным. Мы все за то, чтобы наш вид спорта развивался. Со своей стороны я не критикую его работу и занимаюсь своим делом.
Классный ли он комментатор? Я обычно нахожусь на стадионе, мне сложно сказать (смеётся). Но я считаю, что Дмитрий — профессионал в своём деле», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».
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