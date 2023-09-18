Майгуров рассказал, будет ли СБР финансово поддерживать Бабикова, Логинова и Поварницына

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал непопадание чемпиона мира 2017 года в эстафете Антона Бабикова на централизованную подготовку, а также рассказал, будет ли СБР оказывать поддержку ему, а также чемпиону миру 2020 года в спринте Александру Логинову и чемпиону мира среди юниоров в эстафете Александру Поварницыну.
«Изначально Антон Бабиков не попал в число 15, которых мы определили на централизованную подготовку, потому что в этом году сдвиг сделан в пользу девушек, то есть разделили не 16-16, а 15 и 17. После того как мы не смогли включить Александра Логинова в основной состав, так как бóльшую часть сезона он пропустил и не выполнил критерии Министерства спорта, Антону было предложено тренироваться с командой, это был конец мая или начало июня, но Антон принял другое решение.
Что касается СБР, мы поможем Бабикову, Логинову и Поварницыну при подготовке лыж. Я знаю, что наш экипировщик, который обеспечивает сборную России, также обеспечивает и летней экипировкой. Какой-то финансовой поддержки по проведению учебно-тренировочных мероприятий нет, потому что, во-первых, и Бабикову, и Поварницыну было предложено тренироваться с командой. На сегодняшний день Александр Логинов при выполнении определённых критериев, не наших критериев, а определённых Минспорта, может быть включён в состав сборной на централизованную подготовку, но если они отказываются от финансирования со стороны федерального бюджета, то я не вижу причин, почему СБР должен финансировать их индивидуальную подготовку», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».
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