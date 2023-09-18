Майгуров прокомментировал работу Шукаловича с Союзом трёх биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о работе тренера Дмитрия Шукаловича с Союзом трёх биатлонистов (Антон Бабиков, Александр Логинов, Александр Поварницын) и рассказал, как будет оцениваться работа этого наставника в юниорской сборной России.
«К тому, что Шукалович осуществляет тренерскую деятельность в группе Бабикова, Логинова и Поварницына и при этом возглавляет юношеский проект, отношусь абсолютно нормально. В своё время, когда я готовился самостоятельно, меня консультировал Анатолий Хованцев, Вику Сливко консультирует Андрей Падин. Это нормальная история. Эти спортсмены уже достаточно взрослые, у них есть опыт, поэтому они спокойно могут работать вот в таком формате, обмениваясь информацией о проделанной работе. В своё время Вольфганг Пихлер работал много со шведскими спортсменами в удалённом формате, обмениваясь информацией с тестером, куда записываются функциональные параметры проведённых тренировок.
Критерии по тренерам мы утвердили пока только для тренеров основной команды. Если это будет эффективно, мы распространим на юниорские команды. Работа Дмитрия Шукаловича с юношами, результаты этой работы можно будет посмотреть, наверное, только через несколько лет. Конечно, какие-то промежуточные результаты можно сказать на первенстве России, но мы ставим задачу немного дальше.
В оценке его работы абсолютно точно не будут учитываться результаты Логинова, Поварницына и Бабикова. У них внутренние договорённости», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».
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