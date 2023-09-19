Кирилл Стрельцов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на летнем ЧР-2023

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов высказался о победе в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023.
«Сегодня более-менее хорошая гонка, ехал какой-то своей крейсерской скоростью, которую можно держать. Считаю, отработал последний круг очень здорово, доволен остался. Единственное, один промах на последнем рубеже — тяжело довольно-таки стрелять четвёртый рубеж. Когда все рубежи «на ноль» работаешь, уже последний рубеж более волнительным становится, уже стараешься больше зацелить, не в своём ритме работаешь.
Всё равно сегодняшней гонкой доволен, одним штрафом доволен. У меня вроде на лёжке габарит прошёл, и на последнем рубеже последний выстрел я тоже не зацелил, отработал спокойно дальше.
У нас всё-таки основные старты зимой, так что летние старты в целях подготовки хорошо прошли», — передаёт слова Стрельцова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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