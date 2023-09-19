Поршнев: удивился, узнав, что иду четвёртым. Подумал: «Ни фига, как все хорошо стреляют»

Российский биатлонист Никита Поршнев высказался о своём выступлении в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023. Спортсмен допустил один промах и занял второе место.

«Я, честно говоря, даже удивился, когда мне сказали, что я иду четвёртым. Подумал: «Ни фига, как все хорошо стреляют». В общем-то, своим результатом я доволен. Получилось хорошо отобрать на рубеже, единственное, на четвёртом последним выстрелом поторопился. Сам удивился, что не попал, должен был закрывать. Видимо, габарит не прошёл.

А так — доволен. Поздравляю Кирилла с победой. Он начал быстрее меня, где-то в середине дистанции мы подвыровнялись, а на последнем круге он навязал хорошую борьбу, и я не смог с ним справиться.

Мне говорили, что я иду в секундах. Я спортсмен уже на таком уровне, что понимаю, когда иду в борьбе. На последнем круге я отдавал всё, что мог. После гонки я могу сказать, что сделал всё, что мог. Потом посмотрю гонку с тренером, обсудим, может, я где-то неправильно разложился. Видно будет. По финишу было видно, что отдал всё? Хорошо, что не упал и палки не сломал (улыбается). Это самое главное.

Достаточно неплохо для меня сложился чемпионат России. Есть четвёртое место, в эстафете, конечно, хотелось бы получше выступить, но наша команда сделала всё, что могла, а другие сделали ещё больше. Индивидуальная гонка для меня тоже была образцовой, единственное, на последнем рубеже не справился, а так разложился достаточно неплохо. Доволен своим результатом», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.