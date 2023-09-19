Никита Поршнев объяснил, почему готовился к сезону не в сборной России

Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал о подготовке к новому сезону.

«Почему решил работать с регионом? Я со всеми в очень хороших отношениях. Бывает даже, что Юрий Михайлович Каминский что-то подсказывает, впрочем, как и Артём Истомин. Если они видят, что я что-то делаю не так, подсказывают. У меня с ними замечательный контакт. Единственное, я работал с группой Каминского, после диалога с тренером решили, что мне лучше готовиться с личным наставником Белозёровым, поскольку он меня достаточно хорошо знает. Просто в сборной много талантливых спортсменов. Я тоже считаю, что я боеспособный спортсмен, но решили, чтобы я остался в региональной команде. Для меня это, наверное, одна из самых лучших команд в стране. Она не сильно уступает сборной, и условия не хуже.

Что поменялось? Не сказать, что больше свободы. Я с Сергеем Ивановичем Белозёровым уже 10 лет. Он меня знает от и до. Мы с ним проводим очень много времени, обсуждая тренировочные планы. В общем-то, мне с ним комфортно. Мы с ним понимаем друг друга, и у нас получаются такие результаты. Раньше я выше 7–10 места на чемпионате России не занимал, а в этом году первое место, да и сейчас в борьбе, я очень доволен. Конечно, в Ханты-Манскийске тренирует не только он. Алтухов Сергей Александрович подтягивает нам стрельбу. У нас много хороших специалистов, мне с ними комфортно работать. Но я никогда не постесняюсь подойти к Юрию Михайловичу Каминскому и спросить какого-то совета. Он мне никогда не отказывает», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.