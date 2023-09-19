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Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023

Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023
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В Тюмени завершился летний чемпионат России по биатлону — 2023. Последней по расписанию соревнований прошла женская индивидуальная гонка на 15 км, победительницей которой стала представительница Тюменской области Виктория Сливко.

Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 48.25,3. Второе место заняла биатлонистка из Свердловской области Ирина Казакевич, допустившая три промаха и уступившая лидеру 12,5 секунды. Третьей стала Наталия Шевченко.

Биатлон. Летний чемпионат России, Тюмень.
15 км, индивидуальная гонка. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 48.25,3 (1 промах).
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 12,5 секунды (3).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +15,1 (2).

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