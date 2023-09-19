Экс-лыжница Наталия Шевченко: думала, в биатлоне будет намного сложнее

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала выступление на летнем чемпионате России — 2023.

«Всё, что получается, — это результат моей большой работы, поэтому здесь не бывает случайность, наверно.

Мой это или не мой вид спорта? Однозначно мой, потому что мне здесь всё нравится — атмосфера и принцип работы. Но я не могу сказать, что мне в лыжах не нравилось. Просто пробую для себя что-то новое, пока всё хорошо получается.

Представляла ли в самых смелых мечтах, что стану одним из лидеров биатлона? Нет, потому что думала, что будет всё намного тяжелее, но не будем забывать, что российский уровень и международный отличаются и скоростями, и скоростью стрельбы, и меткостью. Если нас допустят на международный уровень, надо будет уже там оценивать, подходит ли мне этот вид спорта или нет. Но по крайней мере в России всё здорово.

Летом я никогда в лыжах сильно не выступала, поэтому в летнем биатлоне могу оценивать как отличный результат для меня. Тоже думаю, что результат плотной работы летом, поэтому не сильно можно удивляться этому результату. Посмотрим, что будет зимой, главное — зимой бежать.

Сегодняшняя погода, конечно, повлияла на сложность прохождения трассы, потому что у нас, как и у мужчин, был сложный скоростной спуск. Как известно, на мокром асфальте роллеры ведут себя по-другому, поэтому очень опасно было проходить спуски. Я думаю, многие осторожничали. Но, даже несмотря на спуски, мне удалось и после финиша упасть, поэтому это, конечно, добавило сложностей. Плюс дождь мочит и тебя, и винтовку, и, в принципе, всё мокрое, уже сложнее и стрелять, и бежать. Сейчас мы после этого старта немножко отдохнём дома. Потом у нас будет тренировочный сбор, потом вкатка ещё, и поехали по этапам зимой», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.