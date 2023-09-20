Ишмуратова назвала предательством выступление спортсменов ЦСКА в нейтральном статусе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, замначальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова заявила, что армейские спортсмены, составляющие костяк олимпийской сборной России, не должны соглашаться на выступление в нейтральном статусе.
«Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия — подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это всё наша огромная страна. Отказаться от своей страны — самое последнее дело.
Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть — на присяге ты даёшь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство», — приводит слова Ишмуратовой ТАСС.
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