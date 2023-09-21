Каминский оценил Ван Цяна и объяснил, почему Устюгов стал обыгрывать Большунова в спринте

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высоко оценил перспективы китайского лыжника Ван Цяна, наставником которого является олимпийский чемпион Никита Крюков (воспитанник Каминского), а также высказался о важности тактической подготовки в современных спринтерских гонках.

«Мы все тогда очень впечатлились — Ван Цян реально в тот сезон в элиту вошёл. Вторым на Кубке мира был, неоднократно в финалы пробивался. Реально ему было бороться за олимпийскую медаль? Если бы вышел в полуфинал — вполне. Заняв там третье-четвертое место, он проходил бы дальше и в финале вполне мог бы бороться за бронзу. По скорости этот парень хорош. Ему не хватает опыта, тактики.

Какая тактика может быть в современном спринте? Не скажите. Тот же Сергей Устюгов только сейчас начал понимать, что такое тактика в спринте. Именно поэтому он обыгрывает Большунова», — приводит слова Каминского RT.