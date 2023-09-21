Каминский рассказал, чего Бьорндалену не хватает на тренерском поприще

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о работе восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в качестве тренера сборной Китая по биатлону.
«Мне его работа вообще всегда была интересна. Потому что он — профессор в биатлоне. В возрасте за 40, то есть будучи глубоким стариком по меркам спорта, завоевать личную золотую олимпийскую медаль — это вызывает огромное уважение. У таких людей другой способ мышления. Мы, кстати, пересекались с Уле-Эйнаром в Китае, жили в одной гостинице. Но я, к сожалению, не знаю язык настолько хорошо, чтобы свободно вести беседу. Какие-то вопросы мы с Максом Максимовым задавали через Дашу Домрачеву, но это неполная информация, конечно.
Думаю, что в тренерской работе Бьорндалену не хватило педагогического опыта и знаний китайской специфики. Вообще, убеждён, что любой советский тренер средней руки способен сработать в Китае лучше, чем самый титулованный иностранец», — приводит слова Каминского RT.
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