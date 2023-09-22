Стало известно, как Домрачева и Бьорндален назвали свою вторую дочь
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Лариса Минина, мама четырёхкратной олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира, бывшей белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, рассказала, как дочь и её супруг, восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален назвали новорождённую дочь.
Напомним, Домрачева и Бьорндален 17 июля во второй раз стали родителями, вторые роды Дарьи прошли в Беларуси. У них также есть дочь Ксения, которая родилась в октябре 2016 года.
«Девочку назвали Мира. Не знаю, как Даша и Уле-Эйнар выбирали имя, но остановились именно на этом. По-моему, очень красивое», — приводит слова Мининой «Народная воля».
Минина также отметила, что семья продолжает находиться в Беларуси, где пробудет всю осень.
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