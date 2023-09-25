Биатлонисты сборной России установили флаг страны на Эльбрусе

Группа российских биатлонистов, включая членов сборной страны Александра Корнева, Евгения Емерхонова и Любовь Калинину, покорила Эльбрус, установив на вершине флаг России.

«Поставили флаг на вершине горы.

Состав команды: Корнев Александр, Емерхонов Евгений, Погодина Анастасия, Калинина Любовь,

Наталья Погодина, Алексей Погодин.

Сегодня сделали то, что раньше ещё никогда не делали, но мечтали! Спасибо, ребята, за то, что сегодня были настоящей командой. Люблю», – написала в своём телеграм-канале Любовь Калинина.

Ранее 22-летняя Калинина провела первый полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей прошедшего Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны. По ходу сезона Калинина регулярно попадала в десятку сильнейших и отличалась быстрой стрельбой.