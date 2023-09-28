«Проведено служебное расследование». В СБР прокомментировали скандал с роллерами в Уфе

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак дал свои комментарии по ситуации с лыжероллерами, возникшей перед гонками первенства России среди спортсменов 17–18 лет в Уфе. Напомним, что роллеры официального поставщика компании «Эльва-Спорт» оказались непригодны для проведения соревнований.

«Прежде всего, гонки уже прошли, и прошли успешно. Как и было решено накануне, спортсмены стартовали на своих роллерах. Все финишировали без падений. Хочу подчеркнуть, что технический делегат и главный судья соревнований приняли правильное решение – главное, провести соревнования безопасно. Причём все их решения были одобрены большинством тренеров.

У нас в Уфе на месте соревнований находится Иван Мелихов – вице-президент СБР, отвечающий за спортивные мероприятия. Совместно с ним по горячим следам провели служебное раcследование, сделали выводы. Надеюсь, все причастные извлекли из этого неприятного случая урок, и в дальнейшем такое повториться не должно.

Уверен, что, несмотря на этот прокол, компания «Эльва-Спорт» продолжит работу с нами в будущем сезоне. Это наш давний, проверенный партнёр, а ошибки случаются у каждого, главное — сделать правильные выводы. Со своей стороны хочу ещё раз выразить благодарность компаниям «Эльва-Спорт» и «Скивакс», которые бесплатно предоставляют нам инвентарь для проведения наших соревнований», — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дианой Валавичюте.